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Лапид предложил Бени Ганцу второе место в списке Еш Атид 21.03 08:05   MIGnews.com

Лапид предложил Бени Ганцу второе место в списке Еш Атид

Двадцатый канал израильского ТВ, со ссылкой на источники в партии Еш Атид, сообщил о том, что Яир Лапид предложил бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛа Бени Ганцу второе место в своем списке на будущих выборах в Кнессет.

Это - не единственное соблазнительное предложение Ганцу, который уже заявил о своем желании заняться политикой. Ганца обхаживает лидер Аводы Ави Габай. Авода якобы предоставит Габаю право назначить четырех кандидатов в ее предвыборный список. Ганц находится на высоком месте в этом списке, поскольку проблемы безопасности считаются слабым местом Габая. Другие члены Аводы также заинтересованы в ганце, человеке с богатым военным прошлым и позитивным имиджем в обществе.
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