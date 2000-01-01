21.03 19:57 MIGnews.com

Либерман жалеет, что раскрыл информацию о реакторе в Сирии

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Авигдор Либерман сожалеет о рассекречивании информации об уничтожении Израилем сирийского ядерного реактора в 2007 году. Министр обороны считает, что в борьбе за лавры нынешние и бывшие политики забыли о самых главных – израильских пилотах.Он также жалеет о том, что его разрешение спровоцировало волну инсинуаций, споров и взаимных обвинений израильских военных чиновников и сотрудников разведки, которые сегодня не покидают газетные страницы."Мне жаль, что я разрешил цензуре опубликовать информацию об этом", - заявил он.Либерман заявил о "несправедливости" в отношении пилотов, которые проводили операцию, и многочисленных сотрудников разведки, которые планировали операцию."Я призываю всех действовать ответственно. Ответственность – не все в жизни", - добавил министр.Он отметил, что в своих интервью, обсуждая события 10-летней давности, чиновники могут раскрыть актуальную информацию и нанести вред безопасности Израиля.На фоне этого по возвращению из своего трехдневного визита в страны Африки Либерман намерен пересмотреть политику цензуры в отношении книг, написанных бывшими высокопоставленными чиновниками. Это может коснуться автобиографии Эхуда Ольмерта, который в бытность премьер-министром в 2007 году одобрил авиаудар по Дейр-эз-ЗоруКроме того, Либерман в то время занимал должность министра стратегического планирования опроверг слова Эхуда Барака, который заявил, что в то время в Кабмине царили "истерические и апокалиптические" настроения. Лидер НДИ считает это решение "серьезным и ответственным".