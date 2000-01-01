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Новые дома в Хар-Хома: ФРГ вставила свои `пять копеек` | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля21.02 21:19   MIGnews.com

Новые дома в Хар-Хома: ФРГ вставила свои "пять копеек"

Министерство иностранных дел Германии "озабочено" намерением Израиля расширить строительство в районах Хар-Хома и Гиват ха-Матос.

Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства распространил 13 канал.

Во МИД заявили, что строительство новых домов отрезает Восточный Иерусалим от Иудеи и "подрывает" возможность создания "палестинского государства".

Отметим, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что в районе Хар-Хома в Иерусалиме будет построено 2200 дополнительных единиц жилья. Также он утвердил строительство 4000 единиц жилья в Гиват ха-Матос.

Эта идея не понравилась представителям Палестинской автономии, которые поспешили заявить, что это "систематическое разрушение решения о двух государствах с намерением осуществить "сделку века".


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