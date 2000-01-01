Во МИД заявили, что строительство новых домов отрезает Восточный Иерусалим от Иудеи и "подрывает" возможность создания "палестинского государства".
Отметим, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что в районе Хар-Хома в Иерусалиме будет построено 2200 дополнительных единиц жилья. Также он утвердил строительство 4000 единиц жилья в Гиват ха-Матос.
Эта идея не понравилась представителям Палестинской автономии, которые поспешили заявить, что это "систематическое разрушение решения о двух государствах с намерением осуществить "сделку века".