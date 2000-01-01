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flickr 21.02 20:58   MIGnews.com

"Ликуд выиграет 40 мест на следующих выборах"

Заместитель министра экологии Ярон Мазуз ("Ликуд") выразил поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу. В интервью изданию "Аруц Шева" он заявил, что несмотря на рекомендации полиции выдвинуть обвинения против главы правительства, Нетаниягу продолжит служить премьер-министром долгие годы.

Мазуз отметил, что несмотря на расследование против Нетаниягу, его партия получит наибольшее количество мест в ходе предстоящих выборов, намеченных на 2019 год.

В интервью газете, замминистра экологии заявил: "Должен ли он [Нетаниягу] уйти в отставку? Не дай Бог. Посмотрите на результаты последнего опроса – у "Ликуда" 34 места!"

Мазуз добавил, что недавние обвинения против бывших помощников Нетаниягу, которых подозревают по делу о коррупции, не поколебали его веру в премьер-министра Израиля. При этом он отметил, что у следователей появилась своя собственная "политическая повестка дня".

"Каждый день появляется новое обвинение. Они касаются не только премьер-министра, но и его семьи. Это стало действительно отвратительно. Народ это понимает, а поэтому в день выборов "Ликуд" получит 40 мест", - резюмировал Ярон Мазуз.
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