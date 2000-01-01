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Дональд Трамп: Антисемитизм должен быть искоренен | Фото: AFP21.02 17:54   MIGnews.com

Дональд Трамп: Антисемитизм должен быть искоренен

Президент США Дональд Трамп впервые за последние недели публично выступил против антисемитизма и юдофобии, назвав это ужасными явлениями, и заверив, что осуждает это всегда, как только ему выпадает возможность.




"Антисемитизм – это ужасно, это должно прекратиться и это прекратится", - сказал он в эфире телеканала NBC перед выступлением в Африкано-американском музее.

"То есть, вы готовы подтвердить свою приверженность готовности бороться с этим?" – спросил репортер.

"Безусловно! И я делаю это, как только у меня выпадает возможность", - ответил глава нации.

Помимо того, Трамп прокомментировал и угрозы взрывов, о которых то и дело сообщают в еврейские общинные центры по всей территории США, назвав их "напоминанием о необходимости бороться с фанатизмом, нетолерантностью и ненавистью в столь отвратительной форме".




"Антисемитские угрозы нашим еврейским общинам и еврейским общинным центрам ужасны и болезненны. Это очень печальное напоминание о работе, которую нам еще предстоит проделать, чтобы искоренить ненависть, предрассудки и зло", - сказал он на пресс-конференции в музее.

Напомним, что последним антисемитским происшествием в Америке стал вандализм на еврейском кладбище в Сент-Луисе, где в ночь на 21 февраля неизвестные преступники разрушили десятки надгробий.
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