Дональд Трамп: Антисемитизм должен быть искоренен

Президент США Дональд Трамп впервые за последние недели публично выступил против антисемитизма и юдофобии, назвав это ужасными явлениями, и заверив, что осуждает это всегда, как только ему выпадает возможность.
"Антисемитизм – это ужасно, это должно прекратиться и это прекратится", - сказал он в эфире телеканала NBC перед выступлением в Африкано-американском музее.
"То есть, вы готовы подтвердить свою приверженность готовности бороться с этим?" – спросил репортер.
"Безусловно! И я делаю это, как только у меня выпадает возможность", - ответил глава нации.
Помимо того, Трамп прокомментировал и угрозы взрывов, о которых то и дело сообщают в еврейские общинные центры по всей территории США, назвав их "напоминанием о необходимости бороться с фанатизмом, нетолерантностью и ненавистью в столь отвратительной форме".
Trump: anti-Semitic threats targeting Jews are “a very sad reminder of the work that still must be done to root out hate & prejudice & evil” pic.twitter.com/amGUFjnxw3
"Антисемитские угрозы нашим еврейским общинам и еврейским общинным центрам ужасны и болезненны. Это очень печальное напоминание о работе, которую нам еще предстоит проделать, чтобы искоренить ненависть, предрассудки и зло", - сказал он на пресс-конференции в музее.