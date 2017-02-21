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`Позор Государства Израиль` 21.02 13:29   MIGnews.com

"Позор Государства Израиль"

Десятки сторонников “хевронского стрелка” Эльора Азарии, собравшихся , чтобы поддержать его у Кирии, встретили в штыки известие о приговоре.

Участники демонстрации кричат: “Позор Государству Израиль, ни одна мать теперь не пошлет своего сына в армию”.

Рам Карми, руководитель кампании в поддержку Азарии заявил: “Мы не удовлетворены приговором Азарии, но единственная причина, по которой ему дали только полтора года - это то, что суд осознал, общество не примет жесткого приговора”.

Демонстранты размахивают плакатами: “Освободить ребенка!”, “Эльор - герой!” и “Смерть террористам!”

Один из участников протестов заявил: “Это - черный день для государства Израиль и для ЦАХАЛа, независимо от приговора. Мы послали его защищать нас, мы должны его освободить. Я требую, чтобы начальник Генштаба подал в отставку, и чтобы премьер-министр его освободил”.

Известный правый активист Барух Марзель, принимающий участие в демонстрации сказал: “Если судья сошла с ума - народ Израиля тоже может сойти с ума. Не хотите чтобы все было спокойно - все спокойно не будет”.



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