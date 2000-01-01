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Нетаниягу о запрете `Хизбаллы`: это важный шаг | Фото:21.01 07:40   MIGnews.com

Нетаниягу о запрете "Хизбаллы": это важный шаг

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал страны, которые объявили "Хизбаллу" террористической организацией в рамках Региональной контртеррористической конференции, которая проходит в столице Колумбии Боготе.

Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

"Хизбаллу" признали террористической организации Колумбия и Гондурас, которые присоединились к Аргентине и Парагваю, признавшим ее террористической организацией ранее. Колумбия утвердила полный список террористических организаций, принятый США, в который входят, среди прочего, КСИР, ХАМАС и "Исламский джихад", – сказал Нетаниягу.

Он поблагодарил страны, которые присоединились к Израилю и США в борьбе с глобальным терроризмом.

"Это важный шаг. Призываю остальные страны присоединиться к этому процессу", – резюмировал он.

На сегодняшний день "Хизбаллу" признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе и Великобритании. Также к вышеперечисленным странам присоединились Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива.


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