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Ганц: я против односторонней аннексии | Фото:21.01 21:02   MIGnews.com

Ганц: я против односторонней аннексии

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отклонил призывы поддержать законопроект о распространении суверенитета над долиной реки Иордан перед предстоящими выборами.

"Послушайте мои слова и внимательно вслушайтесь в них. Они не подразумевают одностороннюю аннексию", - написал Ганц в группе WhatsApp партии.

Ранее во вторник, 21 января, во второй половине дня Ганц пообещал содействовать аннексии долины реки Иордан после выборов 2 марта.

Политик заявил, что будет работать над продвижением аннексии в следующем Кнессете, но предложил не делать этого в одностороннем порядке, вместо этого призвав к "координации с международным сообществом".

"Мы повторяем это и говорим однозначно: долина реки Иордан является щитом на восточном фронте Израиля при любом возможном сценарии".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Ганца поддержать этот шаг еще до выборов.


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