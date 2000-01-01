Ганц: я против односторонней аннексии

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отклонил призывы поддержать законопроект о распространении суверенитета над долиной реки Иордан перед предстоящими выборами.
"Послушайте мои слова и внимательно вслушайтесь в них. Они не подразумевают одностороннюю аннексию", - написал Ганц в группе WhatsApp партии.
Ранее во вторник, 21 января, во второй половине дня Ганц пообещал содействовать аннексии долины реки Иордан после выборов 2 марта.
Политик заявил, что будет работать над продвижением аннексии в следующем Кнессете, но предложил не делать этого в одностороннем порядке, вместо этого призвав к "координации с международным сообществом".
"Мы повторяем это и говорим однозначно: долина реки Иордан является щитом на восточном фронте Израиля при любом возможном сценарии".
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Ганца поддержать этот шаг еще до выборов.