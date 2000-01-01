21.01 20:22 MIGnews.com

Названа дата рассмотрения запроса Нетаниягу об иммунитете

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Кнессет рассмотрит запрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении парламентского иммунитета от обвинений в коррупции следующий четверг, заявил глава комитета.Ави Ниссенкорн из "Кахоль Лаван", глава Комитета по кнессетским договоренностям, обозначил дату и время начало слушаний - 30 января, 14:30. Рассмотрение вопроса займет неделю и будет включать шесть сессий. Хотя это произойдет только в том случае, если законодатели поддержат формирование комиссии в следующий вторник.Также, будет рассмотрен запрос Хаима Каца из "Ликуда" об иммунитете от уголовных обвинений. Комитет проведет две сессии - 30 января и 4 февраля.В воскресенье, 19 января, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн согласился созвать комитет, что вызвало критику со стороны сторонников Нетаниягу.