21.01 18:06 MIGnews.com

Польша призвала Путина рассказать правду про Холокост

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Польша обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом воздержаться от использования жертв Второй мировой войны и жертв Холокоста для текущих политических целей и указала на документы военного времени, в которых польское правительство призвало союзников спасать евреев.Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк выступает перед конференцией в Израиле на этой неделе, посвященной 75-летию освобождению нацистского лагеря смерти Освенцим.Путин, который будет одним из ключевых ораторов, недавно заявил, что Польша несет некоторую ответственность за войну, и обвинил польское правительство в антисемитизме. Президент Польши решил бойкотировать конференцию, заявив, что ему не дали возможности выступить.Шинковский вел Сенк заявил, что если на конференции будут повторяться искажения и ложные обвинения, Польша укажет на исторические документы и факты.Одним из таких документов является доклад Польши об истреблении евреев, полученный различными правительственными лидерами в 1942 году, когда действовал Освенцим.С 1940 по 45 год в лагере было убито около 1,1 миллиона человек, в основном евреи со всей Европы.Война началась в 1939 году с военного вторжения нацистской Германии в Польшу, а через две недели последовало советское вторжение.