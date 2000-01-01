21.01 16:32 MIGnews.com

Опрос: уровень антисемитизма во Франции продолжает расти

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Во Франции наблюдается "высокий уровень" антисемитизма, и ситуация становится все хуже. Об этом заявили евреи, проживающие во Франции, а также представитель других национальностей, согласно опросу, проведенному Institut français d'opinion publique (IFOP) от имени Американского еврейского комитета.Опрос, проведенный с 14 октября по 19 ноября среди 505 французских евреев и 1027 представителей других национальностей, показал, что 67% евреев считают, что Франция страдает от высокого уровня антисемитизма.Среди неевреев 47% заявили, что в стране высокий уровень антисемитизма, 27% - что низкий и 26% не дали ответа.Большинство респондентов, как евреев, так и неевреев, считают, что антисемитизм усиливается: 53% неевреев разделяют это мнение по сравнению с 18%.Чуть более половины неевреев (52%) заявили, что они были свидетелями антисемитских высказываний в своем ближайшем окружении. Из них 3% часто слышали подобные замечания, по сравнению с 19%, которые сказали, что слышали их время от времени, при этом 30% сталкивались с этим в редких случаях.9% процентов французских неевреев заявили, что они были свидетелями физических нападений на евреев, которые явно носили антисемитский характер, 12% были свидетелями антисемитского вандализма или имущественного ущерба, 16% наблюдали за оскорблениями евреев, а 40% сталкивались с антиеврейскими шутками и дискуссиями.Среди французских евреев 63% сказали, что они испытывали "насмешливые или расстраивающие замечания" в отношении своей национальности; 48% сказали, что их оскорбляли на этой почве; 23% были жертвами физического насилия; и 22% понесли материальный ущерб.В общей сложности 70% французских евреев заявили, что они стали жертвами хотя бы одного антисемитского акта, в том числе 23% - жертвами физического насилия.Чаще становятся жертвами евреи, которые носят традиционную одежду или головные уборы (например, кипу). Также, чаще всего нападения происходят на улице. Однако 55% французских евреев, подвергшихся нападениям, что столкнулись с той или иной формой антисемитизма в школе или университете. Среди прочих мест: бары и рестораны, общественный транспорт, работа и т.п.Опрос показал, что молодые французские евреи чаще становятся жертвами антисемитских инцидентов: 84% евреев в возрасте от 18 до 24 лет стали жертвами хотя бы одного антисемитского акта.Чуть более половины французских евреев (52%) заявили, что думают покинуть Францию. 21% выразил свои опасения за будущее евреев во Франции, по сравнению с 12%, которые сказали, что они думают уехать по экономическим причинам, 13%, которые сказали, что они уезжают из-за своих опасений за будущее Франции, и 6% привели "культурные или религиозные мотивы".