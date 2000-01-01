Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Опрос: уровень антисемитизма во Франции продолжает расти | Фото:21.01 16:32   MIGnews.com

Опрос: уровень антисемитизма во Франции продолжает расти

Во Франции наблюдается "высокий уровень" антисемитизма, и ситуация становится все хуже. Об этом заявили евреи, проживающие во Франции, а также представитель других национальностей, согласно опросу, проведенному Institut français d'opinion publique (IFOP) от имени Американского еврейского комитета.

Опрос, проведенный с 14 октября по 19 ноября среди 505 французских евреев и 1027 представителей других национальностей, показал, что 67% евреев считают, что Франция страдает от высокого уровня антисемитизма.

Среди неевреев 47% заявили, что в стране высокий уровень антисемитизма, 27% - что низкий и 26% не дали ответа.

Большинство респондентов, как евреев, так и неевреев, считают, что антисемитизм усиливается: 53% неевреев разделяют это мнение по сравнению с 18%.

Чуть более половины неевреев (52%) заявили, что они были свидетелями антисемитских высказываний в своем ближайшем окружении. Из них 3% часто слышали подобные замечания, по сравнению с 19%, которые сказали, что слышали их время от времени, при этом 30% сталкивались с этим в редких случаях.

9% процентов французских неевреев заявили, что они были свидетелями физических нападений на евреев, которые явно носили антисемитский характер, 12% были свидетелями антисемитского вандализма или имущественного ущерба, 16% наблюдали за оскорблениями евреев, а 40% сталкивались с антиеврейскими шутками и дискуссиями.

Среди французских евреев 63% сказали, что они испытывали "насмешливые или расстраивающие замечания" в отношении своей национальности; 48% сказали, что их оскорбляли на этой почве; 23% были жертвами физического насилия; и 22% понесли материальный ущерб.

В общей сложности 70% французских евреев заявили, что они стали жертвами хотя бы одного антисемитского акта, в том числе 23% - жертвами физического насилия.

Чаще становятся жертвами евреи, которые носят традиционную одежду или головные уборы (например, кипу). Также, чаще всего нападения происходят на улице. Однако 55% французских евреев, подвергшихся нападениям, что столкнулись с той или иной формой антисемитизма в школе или университете. Среди прочих мест: бары и рестораны, общественный транспорт, работа и т.п.

Опрос показал, что молодые французские евреи чаще становятся жертвами антисемитских инцидентов: 84% евреев в возрасте от 18 до 24 лет стали жертвами хотя бы одного антисемитского акта.

Чуть более половины французских евреев (52%) заявили, что думают покинуть Францию. 21% выразил свои опасения за будущее евреев во Франции, по сравнению с 12%, которые сказали, что они думают уехать по экономическим причинам, 13%, которые сказали, что они уезжают из-за своих опасений за будущее Франции, и 6% привели "культурные или религиозные мотивы".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
Ирак: санкции США могут подтолкнуть Багдад к Ирану, РФ и КНР
16:11
Власти Амстердама погасят долги молодежи
16:01
В Иудеи и Самарии закрыты точки с незаконным оружием
15:50
Катар пополнит фонды в Газе во вторник
15:31
Иран предложил $3 млн за убийство Трампа
15:23
Реакция политиков на заявление Ганца об аннексии
15:16
Ганц пообещал аннексировать долину реки Иордан
15:10
Boeing просят убрать слово MAX в наименовании лайнеров 737
14:58
В НАТО рассказали о возможностях Global Hawk: следим за РФ
14:27
Штайе: в ПА намерены отказаться от деления на зоны
14:11
Нетаниягу призвал ввести санкции против трибунала в Гааге
13:59
Министр обороны ФРГ: Мы пересмотрим свои отношения с НАТО
13:41
Нааму Иссахар поменяют на Александровское подворье
13:40
РФ поставила Турции около 120 ракет для С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus