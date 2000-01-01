21.01 15:16 MIGnews.com

Ганц пообещал аннексировать долину реки Иордан

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц пообещал, что он будет настаивать на применении суверенитета Израиля над долиной реки Иордан после предстоящих выборов."Долина реки Иордан является восточным оборонительным щитом Государства Израиль при любом будущем сценарии, который будет иметь место. Правительства, которые обдумали его возвращение, допустили стратегическую и серьезную ошибку безопасности", - заявил Ганц в поездке по региону."Мы рассматриваем этот участок земли как неотъемлемую часть Государства Израиль, и после выборов мы будем работать над обеспечением суверенитета над долиной реки Иордан. Мы сделаем это в согласованном порядке на национальном уровне и в координации с международным сообществом", - добавил он.Незадолго до сентябрьских выборов премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что он будет немедленно настаивать на применении суверенитета в долине реки Иордан - около четверти Западного берега - сразу после формирования правительства.В своих комментариях Ганц также раскритиковал возвращение в прошлом году двух анклавов вдоль границы в Иорданию после того, как королевство отказалось продлить срок их аренды."Не может быть дополнительных инцидентов, таких как потеря Цофара и Нахараима", - сказал политик.