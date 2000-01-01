21.01 09:47 MIGnews.com

Итоги первого дня президентства Дональда Трампа

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Заявив решительно расширить возможности "забытых мужчин и женщин"Америки, Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 45-го президента Соединенных Штатов в пятницу, 20 января.Бизнесмен-миллиардер и реалити-звезда - первый президент, который никогда не занимал политические должности или высокого воинского звания - пообещал найти "новую национальную гордость" и защитить Америку от "стран-разрушительниц, укравших американские рабочие места"."Эта американская резня останавливается прямо здесь", - заявил Трамп. В назидание всему миру, сказал он: "С этого дня новое видение будет регулировать нашу землю. С этого момента, Америка будет прежде всего".Желая продемонстрировать свою готовность принять меры, Трамп пошел прямо в Овальный кабинет в пятницу вечером, перед инаугурационным балом, и подписал свой первый указ в качестве президента касательно закона, известного как "Obamacare".45-й президент США намерен добиваться "безотлагательной отмены" закона. Но в то же время, это позволяет Департаменту здоровья и социальных служб или другим федеральным ведомствам отложить реализацию какой-либо части закона, которая могла бы наложить "фискальную нагрузку" на государство, медицинских работников, семьи или отдельных лиц.Трамп также подписал прокламацию, объявляя национальный день патриотизма, согласно сообщению в Twitter пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.Хотя Трамп намеревался реализовать детальный план, состоящий из 18 пунктов, в первый же день, он выполнил лишь незначительную его часть, сказав, что он ожидает, что понедельник будет первый большой рабочий день, его эффективный "первый день"."Это движение и сейчас начинается работа", - сказал Трамп сторонникам, перед тем как танцевать со своей женой, Меланией, под хит Фрэнка Синатры "My Way" на первом из трех инаугурационных балов. "Мы любим вас. Мы будем работать для вас, и мы будем приносить результаты".Трамп также подписал назначения для двух бывших генералов на посты в кабинете министров Сената: Джеймс Маттис стал министром обороны и Джон Келли возглавил Департамент внутренней безопасности. Вице-президент Майк Пенс присягнул им вскоре после того."Признавая, что ни одна страна не находится в безопасности без друзей, мы будем работать с Государственным департаментом по укреплению наших союзов", - заявил Маттис.Также отметим, что на инаугурацию Дональда Трампа прибыло намного меньше людей, чем на инаугурации предыдущих президентов США, что отражает спорность кампании и непопулярность президента по сравнению с современными предшественниками.После того, как Дональд Трамп был приведен к присяге, на улицах Вашингтона развернулись демонстрации. Полиция в спецснаряжении применила против бушующей толпы перцовый газ после того, как протестующие разбили окна витрин и машин, осуждая капитализм и нового президента.Полиция сообщила, более 200 арестов было проведено вечером, а также пострадали 6 сотрудников полиции. По меньшей мере, один автомобиль был подожжен.В окружении мужчин и женщин, которые уже давно заполонили коридоры правительства, новый президент сказал, что слишком долго "небольшая группа в столице нашей страны пожинала плоды правительства в то время как люди страдали".Предшественник Трампа, Барак Обама, сидел стоически, когда Трамп резко пообещал двигать страну в другом направлении.Победа Трампа дает контроль республиканцам над Белым домом и Конгрессом, но гарантирует консерватором совместный контроль над Верховным судом. Президент не оставил никаких сомнений в том, что он считает себя продуктом движения, а не партии."Что действительно важно - не какая партия контролирует наше правительство, а контролируется ли наше правительство народом", - сказал он. "Все американцы в каждом городе, услышьте эти слова: Вас никогда не будут игнорироваться снова".В то время как Трамп не высказывался подробно о политических предложениях, он установил высокую планку для своего президентства. Речь была полна возвышенных обещаний вернуть рабочие места, "полностью" искоренить исламский терроризм, и строить новые дороги, мосты и аэропорты.Несмотря на зловещий портрет Трампа Америки, он берет на себя штурвал растущей экономики. Тем не менее, победа Трампа подчеркнула, что для многих американцев, восстановление после Великой рецессии происходит медленно или вовсе не происходит.70-летний Дональд Трамп является самым старшим человеком, который был приведен к присяге в качестве президента, что особенно контрастно после Барака Обамы, одного из самых молодых президентов.В знак солидарности, все живущие американские президенты приняли участие в первом баллу, кроме госпитализированного Джорджа Буша-старшего.Напомним, что новая администрация США президента Дональда Трампа заявила в пятницу, 20 января, что торговая стратегия по защите американских рабочих мест будет начинаться с выхода из торгового договора Транстихоокеанского партнерства (ТТП) .Заявление Белого дома было сделано вскоре после инаугурации Дональда Трампа, который заявил, что Соединенные Штаты также "расправятся с теми странами, которые нарушают торговые соглашения и могут нанести ущерб американским рабочим в этом процессе".В заявлении говорится, что Трамп намерен провести переговоры о пересмотре другой торговой сделки, Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которая была подписана в 1994 году в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.