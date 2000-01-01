20.12 14:44 MIGnews.com

"Международный суд не имеет юридической силы в Израиле"

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Международный уголовный суд в Гааге не имеет полномочий выносить решения о законности израильских поселений в Иудее и Самарии, заявил юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит. Он выпустил соответствующее заявление в пятницу, 20 декабря.Мандельблит принял законное решение о праве МУС выносить заключения по делам в Израиле, как правило, по указанию Палестинской администрации и ее союзников.По его мнению, МУС не обладает юрисдикцией для решения вопросов в Израиле, который не является участником Римского статута Международного уголовного суда. Также, ПА не является государством, поэтому урегулировать конфликто можно только путем переговоров, а не уголовного разбирательства, пишет юридический советник.Как пишет Мандельблит, ПА подтолкнуло суд "принимать решения по политическим вопросам, которые должны быть разъяснены путем переговоров, а не по уголовным делам"."Совершенно ясно, что Палестинская администрация не выполняет требований государства, основанного на нормах международного права и Римском статуте". Таким образом, утверждает Мандеблит, любые действия МУС против Израиля в отношении Палестинской автономии не имеют юридической силы.МУС готовится принять решение о том, следует ли начинать уголовное расследование по двум делам, возбужденным Палестинской администрацией: создание израильских поселений в Иудее и Самарии; и военные действия Израиля во время войны 2014 года против ХАМАСа в Газе.