Американцы потребуют развернуть UNIFIL в аэропорту Бейрута
Арабские источники утверждают, что США рассматривают возможность развертывания миротворческих сил в международном аэропорту Бейрута.
Эти силы получат мандат на досмотр любого карго, доставляемого в аэропорт, в соответствии с резолюцией ООН 1701.
Известно, что в настоящий момент безопасность аэропорта обеспечивается центральным управлением разведки Ливана, во главе которого стоит генерал Аббас Ибрагим, тесно связанный с лидером “Хизбаллы” Хасаном Насраллой.