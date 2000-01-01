20.12 20:28 MIGnews.com

Американцы потребуют развернуть UNIFIL в аэропорту Бейрута

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Арабские источники утверждают, что США рассматривают возможность развертывания миротворческих сил в международном аэропорту Бейрута.Эти силы получат мандат на досмотр любого карго, доставляемого в аэропорт, в соответствии с резолюцией ООН 1701.Известно, что в настоящий момент безопасность аэропорта обеспечивается центральным управлением разведки Ливана, во главе которого стоит генерал Аббас Ибрагим, тесно связанный с лидером “Хизбаллы” Хасаном Насраллой.