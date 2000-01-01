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СМИ: Мандельблитт предъявит обвинение Нетаниягу | Фото:20.11 22:30   MIGnews.com

Мандельблитт предъявит обвинение Нетаниягу: названа дата

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт предъявит уголовное обвинение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в четверг, 21 ноября.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на новостной 10-ый канал.

Соответствующая информация появилась сразу через несколько минут после того, как лидер "Кахоль Лаван" заявил, что возвращает мандат на формирование правительства президенту Реувену Ривлину, так как не успел уложиться в срок.

Ранее израильская пресса сообщала, что Мандельблитт потребовал “дополнительного расследования” так называемого дела 4000 против Биньямина Нетаниягу. Речь шла о чрезвычайно “редком” и необычном” требовании – на таком позднем этапе дела, после досудебных слушаний.

Нетаниягу подозревается в том, что, будучи министром связи он принял регуляторные решения, которые принесли финансовые выгоды владельцу Безек Шаулю Эловичу - в обмен на “позитивное освещение” деяний Нетаниягу на принадлежавшем Эловичу портале walla. Речь идет о наиболее серьезном из всех рех дел против Нетаниягу, грозящем выдвижением обвинения во взяточничестве.


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