20.11 22:30 MIGnews.com

Мандельблитт предъявит обвинение Нетаниягу: названа дата

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт предъявит уголовное обвинение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в четверг, 21 ноября.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на новостной 10-ый канал.Соответствующая информация появилась сразу через несколько минут после того, как лидер "Кахоль Лаван" заявил, что возвращает мандат на формирование правительства президенту Реувену Ривлину, так как не успел уложиться в срок.Ранее израильская пресса сообщала, что Мандельблитт потребовал “дополнительного расследования” так называемого дела 4000 против Биньямина Нетаниягу. Речь шла о чрезвычайно “редком” и необычном” требовании – на таком позднем этапе дела, после досудебных слушаний.Нетаниягу подозревается в том, что, будучи министром связи он принял регуляторные решения, которые принесли финансовые выгоды владельцу Безек Шаулю Эловичу - в обмен на “позитивное освещение” деяний Нетаниягу на принадлежавшем Эловичу портале walla. Речь идет о наиболее серьезном из всех рех дел против Нетаниягу, грозящем выдвижением обвинения во взяточничестве.