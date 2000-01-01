20.10 17:51 MIGnews.com

Операция Турции: в НАТО приняли меры

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Страны-члены НАТО создали кризисный штаб из-за военной операцией Турции на севере Сирии для оценки ситуации.Об этом сообщила газета Welt am Sonntag в воскресенье, 20 октября.Уточняется, что в штаб вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, а также специалисты в области проведения военных операций и политические советники.Соответствующее решение приняли постоянные представители 29 стран НАТО. Создание кризисного штаба и ситуация в Сирии обсуждались в условиях строгой секретности.В издании уточнили, что представители Германии, Франции, Албании, Исландии, Бельгии и Люксембурга дали ясно понять, что Анкаре не стоит ждать поддержки в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдов.