20.10 12:36 MIGnews.com

Ликуд: нет смысла в продлении мандата

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Влиятельный член Ликуда Давид Битан в интервью радио Решет Бет заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу скорее всего, вернет мандат на формирование правительства президенту Рувену Ривлину.Битан заявил: "Нетаниягу не будет просить о продлении мандата, в этом нет смысла, Кахоль Лаван не готовы сидеть с нами в одном правительстве. Мы будем ждать, когда Кахоль Лаван сможет начать переговоры. Они верят, что если Нетаниягу предъявят обвинения до следующих выборов, то они покажут более высокий результат. Они интерпретируют единство по своему и не намерены слезать с дерева, на которое забрались”.