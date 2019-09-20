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Гринблатт встретится с Нетаниягу из-за `сделки века` - СМИ | Фото:20.09 10:02   MIGnews.com

Гринблатт встретится с Нетаниягу из-за "сделки века" – СМИ

Специальный представитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт встретится с Премьер-министром Биньямином Нетаниягу 20 сентября.

Об этом сообщает "Исраэль Хайом" со ссылкой на источники, уточняя, что дипломат прибыл в Израиль накануне.

Причиной неожиданного визита, предположительно, является обсуждение подходящего времени для представления Дональдом Трампом мирного плана.

Пару недель назад Гринблатт объявил о намерении уйти в отставку. Как известно, он является одним из инициаторов "сделки века". Администрация Президента США утверждала, что, независимо от ухода Гринблатта, план будет обнародован после выборов в Израиле.

По данным издания, официальной версией прибытия спецпредставителя США является свадьба дочери посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Однако источники полагают, что Гринблатт и Нетаниягу собираются обсудить возможность введения в действие плана Трампа в ближайшие дни.


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