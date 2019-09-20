Гринблатт встретится с Нетаниягу из-за "сделки века" – СМИ
Специальный представитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт встретится с Премьер-министром Биньямином Нетаниягу 20 сентября.
Об этом сообщает "Исраэль Хайом" со ссылкой на источники, уточняя, что дипломат прибыл в Израиль накануне.
Причиной неожиданного визита, предположительно, является обсуждение подходящего времени для представления Дональдом Трампом мирного плана.
Пару недель назад Гринблатт объявил о намерении уйти в отставку. Как известно, он является одним из инициаторов "сделки века". Администрация Президента США утверждала, что, независимо от ухода Гринблатта, план будет обнародован после выборов в Израиле.
По данным издания, официальной версией прибытия спецпредставителя США является свадьба дочери посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Однако источники полагают, что Гринблатт и Нетаниягу собираются обсудить возможность введения в действие плана Трампа в ближайшие дни.