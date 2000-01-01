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Основатель BDS не смог выступить в Англии из-за визы | Фото:20.09 21:09   MIGnews.com

Основатель BDS не смог выступить в Англии из-за визы

Основатель BDS-движения не сможет выступить на мероприятии на предстоящей ежегодной конференции Лейбористской партии Великобритании из-за задержки в выдаче визы.

Палестинская кампания солидарности (PSC), группа сторонников BDS, принимающая у себя мероприятие в кулуарах конференции в Брайтоне, заявила, что Омар Баргути вместо этого расскажет о собрании посредством видео из-за "необъяснимой, ненормальной задержки" правительства Великобритании в выдача ему визы.

"Беспрецедентная задержка в обработке заявления на получение визы Баргути британским правительством является неотъемлемой частью растущих усилий Израиля и его союзников по подавлению голоса палестинцев и движений за права палестинцев", – говорится в заявлении PSC.

Баргути должен был выступить на мероприятии "Палестина в эпоху Трампа" вместе с Дайан Эбботт и главой профсоюза Unite Леном МакКласки, обоими союзниками лидера лейбористов Джереми Корбина. "Они боятся, что мы сияем светом истины, который раскрывает их вранье. Они боятся нашего неутомимого стремления к свободе, справедливости и равенству", – сказал Баргути, согласно заявлению PSC. В начале этого года Баргути было отказано во въезде в США.

В то время Арабо-американский институт заявил, что Баргути, жителю Акре, который имеет статус постоянного жителя Израиля, не было предоставлено объяснение отказа во въезде.


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