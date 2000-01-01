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Саудовская Аравия допустила журналистов к атакованным НПЗ | Фото:20.09 17:04   MIGnews.com

Саудовская Аравия допустила журналистов к атакованным НПЗ

Саудовская Аравия в пятницу, 20 сентября, пригласила СМИ на осмотр нефтяных объектов, на которые было произведено нападение.

Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют в атаке Иран. Нападение на НПЗ в Хураисе и Абкаике - худшее нападение на нефтяную инфраструктуру в Персидском с 1991 года, когда Саддам Хусейн поджег кувейтские нефтяные месторождения.

Иран отрицает причастность к атаке. Ответственность взяло на себя йеменское движение хути. Министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил в четверг, что эти нападения были «продолжением враждебного и незаконного поведения иранского режима».


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