20.06 17:46 MIGnews.com
Новый министр юстиции встретился с главой БАГАЦа
Министр юстиции Амир Охана провел первую в этом качестве встречу с председателем Верховного суда справедливости Эстер Хают, пишет The Times of Israel
.
В ходе встречи стороны договорились проводить регулярные встречи каждые две недели.
Напомним, что в интервью после своего назначения Охана предположил, что правительство не всегда должно подчиняться решениям суда, вызвав критику со стороны многих законодателей.
Однако позже Охана, который является представителем "Ликуда", объяснил, что что правительство все же должно подчиняться решениям суда.
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