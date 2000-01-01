Президент Реувен Ривлин в четверг раскритиковал "современную кровавую клевету" антиизраильского движения за "Бойкот, отчуждение и санкции" против Израиля, предостерегая против ненависти к евреям левых, замаскированной под антисионизм, и антисемитизма правых, выступающих за еврейское государство.
"BDS не стремится к миру и даже не помогает нашим палестинским соседям. Это движение стремится к делегитимизации самого существования Государства Израиль", – сказал он на конференции международных произраильских активистов в Иерусалиме.
Глава государства также призвал участников "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для победы над BDS" во всех секторах власти, СМИ и гражданском обществе.
"Мы должны разоблачить современную кровавую клевету, распространяемую BDS, и дать оценку их ненависти и дискриминации", – добавил он на международной конференции по BDS, организованной Министерством стратегических вопросов.