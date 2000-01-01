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Ривлин призвал к борьбе с `кровавой клеветой BDS` | Фото:20.06 15:29   MIGnews.com

Ривлин призвал к борьбе с "кровавой клеветой BDS"

Президент Реувен Ривлин в четверг раскритиковал "современную кровавую клевету" антиизраильского движения за "Бойкот, отчуждение и санкции" против Израиля, предостерегая против ненависти к евреям левых, замаскированной под антисионизм, и антисемитизма правых, выступающих за еврейское государство.

Об этом пишет The Times of Israel.

"BDS не стремится к миру и даже не помогает нашим палестинским соседям. Это движение стремится к делегитимизации самого существования Государства Израиль", – сказал он на конференции международных произраильских активистов в Иерусалиме.

Глава государства также призвал участников "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для победы над BDS" во всех секторах власти, СМИ и гражданском обществе.

"Мы должны разоблачить современную кровавую клевету, распространяемую BDS, и дать оценку их ненависти и дискриминации", – добавил он на международной конференции по BDS, организованной Министерством стратегических вопросов.


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