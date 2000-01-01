20.05 17:28 MIGnews.com

Глава МИД Омана встретился с Зарифом на фоне эскалации с США

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Министр иностранных дел Ирана встречается со своим коллегой из Омана, страны Персидского залива, которая в прошлом была посредником между Соединенными Штатами и Исламской Республикой.Официальное информационное агентство IRNA сообщает о встрече министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа с министром иностранных дел Омана Юсуфом бен Алауи. В нем говорится, что они обсуждали региональные и международные вопросы, не предоставляя дополнительных подробностей.Оман выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном в прошлом, в том числе на ранних этапах переговоров, которые привели к заключению ядерного соглашения 2015 года.Переговоры ведутся на фоне обострения напряженности в регионе, когда США посылают военные корабли и бомбардировщики для противодействия предполагаемым неуказанным угрозам со стороны Ирана.