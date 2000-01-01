20.05 17:58 MIGnews.com

Популярность Трампа среди израильтян упала на 23%

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С момента избрания республиканца Дональда Трампа президентом США его стали поддерживать на 23% меньше израильских евреев. Согласно исследованию социологического института Адама Смита, если в январе новую администрацию считали произраильской 79% евреев-израильтян, то сейчас их количество снизилось до 56%.Результаты данного опроса, в котором приняли участие 500 респондентов, были опубликованы в Jerusalem Post несколько дней назад. Погрешность составляет не более 4%.Также незначительно выросло количество тех, кто считает его администрацию более пропалестинской – с 3% до 4%.Зигзагоподобная политика Дональда Трампа привела к тому, что стало вдвое больше тех, кто считает подход его администрации нейтральным – их число увеличилось с 10% в январе до 21% в мае. Неопределившихся респондентов тоже стало больше – с 8% до 19%.