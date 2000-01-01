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flickr20.04 12:38   MIGnews.com

Орен Хазан: лишить гражданства актрису Натали Портман

Депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд") раскритиковал решение голливудской актрисы Натали Потрман не присутствовать на церемонии вручения “Премии Генезис” в Израиле.

Он призвал министра внутренних дел Арье Дери лишить израильского гражданства звезду Голливуда, которая родилась в Израиле, но позже переехала с родителями в США. Он подчеркнул, что она покинула Израиль во возрасте 4-х лет и не имеет реальной связи с государством.

"С самого начала идея вручить "премию Генезис" Натали Портман была полным сумасшествием. [Она] израильская еврейка, которая с одной стороны, цинично использует свою родину для продвижения карьеры, а с другой – гордится тем фактом, что ей удалось избежать призыва на службу в ЦАХАЛ. Она актриса, но она не достойна никаких почестей в Государстве Израиль", - отметил Хазан.

В свою очередь министр культуры Мири Регев ("Ликуд") заявила: "Мне было очень печально слышать о том, что Портман как спелый фрукт попала в руки сторонников BDS".

Ранее Натали Портман заявила, что организаторам мероприятия, что “последние события в Израиле очень расстроили ее и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью”.
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