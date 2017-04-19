Сирийцы перебросили большинство самолетов на российскую базу
CNN, со ссылкой на два источника в Пентагоне утверждает, что сирийское правительство перебросило большинство оставшихся в его распоряжении самолетов на российскую авиабазу в Латакии.
Переброска самолетов на базу в международном аэропорту Баселя Асада в Латакии началось сразу после удара американскими крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат 6 апреля, последовавшей после химической атаки в Идлибе. В результате, по данным американцев, были уничтожены 24 сирийских военных самолета.
После переброски в аэропорт Латакии сирийские самолеты оказались в непосредственной близости от основной российской военной базы в Сирии - военного аэропорта Хмеймим.
Американские представители уверяют, что в Латакию переброшено большинство, если не все сирийские военные самолеты.
Режим в Дамаске, по всей видимости, рассчитывает на то, что американцы не станут атаковать его самолеты в непосредственной близости от российских баз в Хмеймим и Тартусе, прикрытых мощным слоем противовоздушной обороны. На базе Хмеймим развернуты комплексы ПРО С-400, С-300, Тополь, Панцирь и другие.
Несмотря на то, что они не были испытаны в боевых условиях, американцы вряд ли горят желанием оценить их эффективность на собственных самолетах или ракетах. Даже применение сирийцами устаревших систем SAM-5 против израильских самолетов в ходе инцидента 17 марта, когда израильтяне впервые задействовали систему ПРО Arrow, оставило много вопросов, на которые пока нет ответов. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Первый боевой перехват Arrow. О чем молчит ЦАХАЛ".
Американцы утверждают, что в результате удара возмездия по Шайрат были выведены из строя 20% сохранивших способность летать самолетов Асада. Это превратило сохранение оставшихся в его распоряжении боевых машин в первостепенную задачу.
Министр обороны США генерал Джеймс Маттис заявил репортерам в Пентагоне: “Сирийские ВВС - в плохой форме. Они изношены длительным периодом боев, и это сопровождается серьезными проблемами в обслуживании. Сирийский режим должен думать долго и тяжело, прежде чем снова решиться на нарушение международных законов и применить химическое оружие. Если они применят химическое оружие, им придется заплатить очень, очень высокую цену”.