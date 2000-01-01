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Flickr.com 20.03 09:51   MIGnews.com

Рейтинг Трампа опустился до минимума с инаугурации

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до низшей с момента его инаугурации отметки. Об этом свидетельствуют данные ежедневного опроса Gallup, пишет РИА Новости.

Последний доступный опрос, посвященный рейтингу главы государства, проводился в США 18 марта. Он показал, что деятельность лидера страны поддерживает 37% опрошенных американцев, не поддерживают его 58%.

Таким образом нынешние показатели оказались худшими со дня официального вступления Трампа в должность президента. По состоянию на 22 января (церемония инаугурации прошла 20 января. – Ред..) количество его сторонников и противников было равным – 45%.

Отметим, что у Дональда Трампа были низкие рейтинги и во время предвыборной кампании, что не помешало ему выиграть выборы.
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