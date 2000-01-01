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flickr 20.03 08:28   MIGnews.com

Трамп: Ким Чен Ын "ведет себя очень, очень плохо"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания нового ракетного двигателя, которые провела Северная Корея в минувшие выходные. Американский лидер подверг критике своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына.

Трамп считает, что Ким Чен Ын "ведет себя очень, очень плохо".

Об этом он заявил журналистам перед возвращением в Вашингтон из своего поместья "Мар-а-Лаго" во Флориде.

Накануне КНДР испытала новейший мощный ракетный двигатель в присутствие лидера страны Ким Чен Ына.

По словам Ына запуск стал "величайшим событием исторической значимости" и "скоро весь мир это поймет".
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