20.03 08:28 MIGnews.com

Трамп: Ким Чен Ын "ведет себя очень, очень плохо"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания нового ракетного двигателя, которые провела Северная Корея в минувшие выходные. Американский лидер подверг критике своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына.Трамп считает, что Ким Чен Ын "ведет себя очень, очень плохо".Об этом он заявил журналистам перед возвращением в Вашингтон из своего поместья "Мар-а-Лаго" во Флориде.Накануне КНДР испытала новейший мощный ракетный двигатель в присутствие лидера страны Ким Чен Ына.По словам Ына запуск стал "величайшим событием исторической значимости" и "скоро весь мир это поймет".