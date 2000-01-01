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США бойкотируют Совет по правам человека из-за Израиля | Фото: United States Mission Geneva/Flickr20.03 19:23   MIGnews.com

США бойкотируют Совет по правам человека из-за Израиля

Соединенные Штаты выступили с жесткой критикой Совета ООН по правам человека за его многолетнее предвзятое и одностороннее отношение к Израилю. В связи с этим в Госдепартаменте объявили о бойкоте всей сегодняшней сессии, на которую вынесли вопрос "нарушений прав человека, совершаемых Израилем в отношении палестинцев".

Кроме того, как заявил и. о. пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер, впредь Америка будет голосовать против каких-либо резолюций СПЧ ООН против Израиля.

"Соединенные Штаты решительно и недвусмысленно выступают против существования 7-го пункта повестки дня Совета по правам человека ООН: «Ситуация в области прав человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях»", - сказал он 20 марта.

Стоит отметить, что 7-ой пункт повестки дня СПЧ требует трижды в год обсуждать предполагаемые нарушения прав человека, совершаемые Израилем в отношении палестинцев. Тонер считает, что он бросает тень на авторитет СПЧ.

"Сегодняшние действия Совета являются еще одним напоминанием о многолетней предвзятости этого органа в отношении Израиля. Ни одной другой стране не посвящен целый пункт повестки дня Совета. Его наличие является одной из самых серьезных угроз доверию к Совету. Это не служит его интересам", - подчеркнул спикер Госдепартамента.

Марк Тонер предупредил, что США будут голосовать против каждой резолюции, касающейся данного пункта повестки дня, и призвал остальные страны поступать аналогичным образом.
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