20.03 17:09 MIGnews.com

Бюджетный беспредел для ортодоксов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Количество молодых людей в ортодоксальных учебных заведениях, обучающихся за счет государства, увеличилось за последние два года на 16% до рекордной отметки в 75 тысяч человек. Параллельно с этим в 2016 году остановился рост числа мужчин-ультраортодоксов, совмещающих учебу и участие на рынке труда. Исследование, проведенное Израильским институтом демократии, показывает, что политика правительства, направленная на увеличение бюджетов ультраортодоксальных учебных заведений, так же, как на увеличение льгот их ученикам, сводит на нет все попытки вывести представителей ультраортодоксального сектора на рынок труда. И это несмотря на то, что в этот процесс уже были вложены сотни миллионов шекелей.На этой неделе правительство утвердило увеличение бюджета ультраортодоксальных учебных заведений более чем на 50 миллионов шекелей в рамках государственного бюджета на 2017-18 годы. Таким образом бюджет достиг астрономической суммы, 1.224 миллиарда шекелей, которая является практически рекордной суммой за всю историю существования страны, и который на 117% превышает аналогичный бюджет 2014 года (564 миллиона шекелей).Количество женатых молодых мужчин, обучающихся в ультраортодоксальных учебных заведениях, является своеобразным индексом успеха или провала политики правительства по выводу ультраортодоксов на рынок труда. В период с 2012 по 2014 годы, во время сокращения бюджета учебных заведений, количество женатых учеников сократилось на 9%: с 71 тысячи человек до 65 тысяч человек. В период с 2015 по 2016 годы тенденция изменилась и количество учеников выросло на 16% с 65 до 75 тысяч человек. Количество работающих мужчин-ультраортодоксов увеличилось в 2016 году всего на 0,5% с 51,2% до 51,7%, а процент работающих женщин, представительниц сектора, даже сократился с 73,1% до 72,8%.