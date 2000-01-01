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20.03 13:58   MIGnews.com

Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Женеве

Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции подтвердил участие своей делегации в предстоящем этапе переговоров в Женеве.

Об этом сообщил участник делегации Яхья аль-Ариди в понедельник, 20 марта.

По словам участника, оппозиция серьезно подходит к участию в предстоящем этапе переговоров. Он также подтвердил, что вооруженные группировки войдут в состав делегации сирийской оппозиции.

Аль-Ариди также добавил, что в делегацию войдет и представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш.

Напомним, что оппозиция отказалась от участия в последних переговорах по Сирии, которые прошли в Астане.
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