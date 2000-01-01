20.02 17:16 MIGnews.com

Мэр Тель-Авива собирается судиться с Мири Регев

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Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи угрожает подать в суд на министра культуры Мири Регев за заявление о запрете столиков для накладывания тфилина возле учреждений, где работают с несовершеннолетними.Соответствующий ответ стал следствием ее высказывания, сделанного накануне на мероприятии "Ликуд" в Акре."Вы знаете, мэр Тель-Авива объявил, что он запретит ставить столики для накладывания тфилина на улице. Нет ничего более еврейского, чем тфилин", – сказала она.В ответ адвокаты мэра опубликовали письмо, в котором говорится, что претензия Регев является "безосновательной", передает The Times of Israel.Они призвали министра культуры извиниться перед мэром или возместить ущерб в размере 100 тысяч шекелей. В заявлении также уточнили, что в городе разрешено ставить столики для накладывания тфилина, однако их нельзя устанавливать в пределах 100 метров от школы. Министр культуры быстро отреагировала на слова Хульдаи."Рон Хульдаи, вы мне не угрожаете... Кто разрешил вам запрещать евреям тфилин в общественных местах", – сказала она.Отметим, что неделю назад муниципалитет Тель-Авива издал указ о запрете установки столиков для накладывания тфилина в непосредственной близости от школ, детских садов и общественных учреждений, специализирующихся на работе с несовершеннолетними. Эта инициатива подверглась критике со стороны главы Объединения раввинов общин Амихая Элиягу."Соревнование между мэрами городов центра страны и Авигдором Либерманом, кто быстрее придет к нормам мрачных времен, пугает и вызывает тошноту. Большинство граждан страны любят иудаизм и уважают традицию, и только кучка капиталовладельцев прикладывают усилия к тому, чтобы стерся смысл существования еврейского и демократического государства", – говорил он.