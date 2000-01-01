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 Амнон Абрамович: Ганца даже не допросят 20.02 13:20   MIGnews.com

 Амнон Абрамович: Ганца даже не допросят

Главный ненавистник Биньямина Нетаниягу в израильских СМИ, комментатор 12-го канала Амнон Абрамович прокомментировал скандал вокруг компании Бени ганца Пятое Измерение.

Выступая в эфире программы Гая Пелега на радио 103 FM Абрамович провозгласил: “Против Бени Ганца не будет возбуждено следствие и его даже не допросят”. 

Далее Абрамович назвал публикацию в прессе подробностей дела “терактом накануне выборов”. Пелег с ним не согласился, и сказал, что с его точки зрения, скандал никак не отразится на выборах.

Абрамович заявил следующее: “Пятое измерение 0- дело, которое расследовал государственный контролер. Он не направил его юридическому советнику правительства. Другие дела, связанные с полицией были переданы. а это - нет.  То, что начнется после выборов, это не расследование, но проверка, и Бени Ганца не будут ни проверять, ни допрашивать”. Здесь пробуют создать некую симметрию, некое сравнение, нечто, чего здесь нет. Что поделать? - Не существует!”

Далее Абрамович заявил, что “Коррупции тут нет, а те, кто хочет Нетаниягу в правительстве, несмотря на обвинения против него, пытаются приписать здесь Ганцу криминальные намерения”.


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