20.02 13:20 MIGnews.com

Амнон Абрамович: Ганца даже не допросят

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Главный ненавистник Биньямина Нетаниягу в израильских СМИ, комментатор 12-го канала Амнон Абрамович прокомментировал скандал вокруг компании Бени ганца Пятое Измерение.Выступая в эфире программы Гая Пелега на радио 103 FM Абрамович провозгласил: “Против Бени Ганца не будет возбуждено следствие и его даже не допросят”.Далее Абрамович назвал публикацию в прессе подробностей дела “терактом накануне выборов”. Пелег с ним не согласился, и сказал, что с его точки зрения, скандал никак не отразится на выборах.Абрамович заявил следующее: “Пятое измерение 0- дело, которое расследовал государственный контролер. Он не направил его юридическому советнику правительства. Другие дела, связанные с полицией были переданы. а это - нет. То, что начнется после выборов, это не расследование, но проверка, и Бени Ганца не будут ни проверять, ни допрашивать”. Здесь пробуют создать некую симметрию, некое сравнение, нечто, чего здесь нет. Что поделать? - Не существует!”Далее Абрамович заявил, что “Коррупции тут нет, а те, кто хочет Нетаниягу в правительстве, несмотря на обвинения против него, пытаются приписать здесь Ганцу криминальные намерения”.