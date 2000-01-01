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Железнодорожной станции в Афуле присвоено имя героя Израиля | Фото: Сассон Тирам20.02 20:29   MIGnews.com

Железнодорожной станции в Афуле присвоено имя героя Израиля

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял сегодня, 20 февраля, участие в церемонии по случаю присвоения железнодорожной станции в Афуле имени генерала Рафаэля Эйтана (Рафуля). Теперь станция называется "Рафуль -Афула".

В мероприятии также приняли главы органов местного самоуправления, гендиректор Управления железных дорог Израиля Шахар Аялон, члены семьи Рафаэля Эйтана и его бывшие армейские сослуживцы.

Решение увековечить память Рафаэля Эйтана принял министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в знак признания его заслуг перед государством Израиль.

"Я принял решение назвать станцию в Афуле в честь Рафаэля Эйтана, героя Израиля, бывшего начальника Генштаба, который отдал лучшие годы своей жизни служению государству". Министр добавил: "Рафуль родился и жил в Изреэльской долине в мошаве Тель - Адашим, недалеко от Афулы".

Как известно, железнодорожная станция в Афуле - часть Поезда Долины (Хайфа – Бейт-Шеан), наряду со станциями Бейт-Шеан, Мигдаль ха-Эмек - Кфар-Барух и Йокнеам - Кфар-Иехошуа. Поезд Долины дополнят еще две станции - Мерказит ха-Мифрац (Хайфа) и Нешер.

Напомним, что около четырех лет назад министру Исраэлю Каца удалось предотвратить намеченное в рамках бюджетных сокращений замораживание строительства Поезда Долины (Ракевет ха-Эмек) - столь важного для жителей Севера и всей страны проекта. Тогда глава транспортного ведомства предостерег, что остановка строительства повлечет за собой убытки в размере миллиардов шекелей, уже вложенных в проект.

Эта относительно новая ветка пользуется популярностью среди пассажиров общественного транспорта. По данным Управления железных дорог Израиля, с момента введения в эксплуатацию в октябре 2016 года, Поездом Долины воспользовались более 2,5 миллиона пассажиров, около миллиона из них воспользовались станцией в Афуле.

Министр транспорта Исраэль Кац подчеркнул, что "новый маршрут значительно изменит ситуацию в сфере трудоустройства и расширит диапазон возможностей жителей севера страны".

Напомним, что проект строительства железной дороги ха-Эмек реализован в рамках программы "Нетивей Исраэль". Как известно, суть программы - создание трасс и железных дорог, соединяющих весь Израиль – от города Кирьят - Шмона на севере страны и до Эйлата на юге, общей стоимостью 27,5 миллиарда шекелей.

Исторический поезд ха-Эмек был веткой хиджазской железной дороги, созданной в 1905 году, маршрут которой проходил через Хайфу, Цемах и до Дамаска в Сирии. Поезд окружали различные мифы, легенды и истории. Поезд внес огромный вклад в развитие Хайфы и окрестностей, и курсировал до создания государства Израиль.
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