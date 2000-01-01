Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Кац поблагодарил Гондурас за признание Хизбаллы террористами | Фото:20.01 20:56   MIGnews.com

Кац поблагодарил Гондурас за признание Хизбаллы террористами

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил правительство Гондураса за решение о признании "Хизбаллы" террористической организацией.

Об этом вечером, 20 января, сообщила пресс-служба МИД.

"Я благодарю правительство Гондураса за его важное решение. Это существенный шаг в глобальной войне с террором", – сказал он.

Отметим, что ранее президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес рассказал, как в течение месяца участвовал во всевозможных конференциях по борьбе с терроризмом, где основное внимание было уделено деятельности "Хизбаллы".

Кроме Гондураса, ее признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе и Великобритании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
Нетаниягу: ШАБАК стоит на страже от иранской угрозы
20:14
Япония хочет установить дипломатические отношения с КНДР
19:53
Стала известна новая причина возникновения аллергии
19:32
В Кремле подтвердили планы Путина посетить Вифлеем
19:11
Анкара отправила в Ливию военных советников
18:50
Иран: новой ядерной сделки не будет
18:29
Австралию накрыли пылевые бури и град
18:08
Новый торговый канал Ирана
17:26
Зеленский против втягивания Украины во внутренние дела США
17:05
ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на противоракетную оборону
16:54
В Китае зафиксирована третья смерть от неизвестного вируса
16:36
Индия испытала баллистическую ракету для подлодок  
16:11
В Google Play нашли 30 шпионских приложений: список программ
15:44
В Британии герб Украины приравняли к символам террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus