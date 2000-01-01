Кац поблагодарил Гондурас за признание Хизбаллы террористами
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил правительство Гондураса за решение о признании "Хизбаллы" террористической организацией.
Об этом вечером, 20 января, сообщила пресс-служба МИД.
"Я благодарю правительство Гондураса за его важное решение. Это существенный шаг в глобальной войне с террором", – сказал он.
Отметим, что ранее президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес рассказал, как в течение месяца участвовал во всевозможных конференциях по борьбе с терроризмом, где основное внимание было уделено деятельности "Хизбаллы".
Кроме Гондураса, ее признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе и Великобритании.