В Кремле подтвердили планы Путина посетить Вифлеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время поездки в Израиль планирует посетить Вифлеем и встретиться с председателем Палестинкой автономии Махмудом Аббасом.
Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Да, запланированы также контакты с палестинским руководством", – прокомментировал он планы российского лидера.
Что примечательно, ранее появилась информация, что в ПА Путина ожидают с визитом 23 января. После посещения Вифлеема глава Кремля представители Палестинской автономии планируют пригласить делегацию из РФ.