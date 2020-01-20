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В Кремле подтвердили планы Путина посетить Вифлеем | Фото:20.01 19:32   MIGnews.com

В Кремле подтвердили планы Путина посетить Вифлеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время поездки в Израиль планирует посетить Вифлеем и встретиться с председателем Палестинкой автономии Махмудом Аббасом.

Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Да, запланированы также контакты с палестинским руководством", – прокомментировал он планы российского лидера.

Что примечательно, ранее появилась информация, что в ПА Путина ожидают с визитом 23 января. После посещения Вифлеема глава Кремля представители Палестинской автономии планируют пригласить делегацию из РФ.


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