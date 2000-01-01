20.01 13:42 MIGnews.com

Бывший замначальника Генштаба защищает сторонницу террора

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генерал-майор в отставке Яир Голан, член партии Демократический Израиль и номер семь в предвыборном списке Авода-Гешер-Мерец-Демократический лагерь прокомментировал отстранение депутата Кнессета Хибы Язбек по решению ЦИК.Причиной решения ЦИК стала поддержка Хибой террористов в социальных сетях.Голан опубликовал твит, в котором сообщает: “Я себя чувствую некомфортно с высказываниями Язбек в фейсбук, но дисквалификация законопослушного гражданина - это приз хулителям израильской демократии. Давайте лучше займемся дисквалификацией кучки отмороженных хулиганов которые заняты конфронтацией с полицией и солдатами всю свою жизнь. Потому что в демократии людей отстраняют за их поступки, а не за посты в фейсбук”.