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Бывший замначальника Генштаба защищает сторонницу террора 20.01 13:42   MIGnews.com

Бывший замначальника Генштаба защищает сторонницу террора

Генерал-майор в отставке Яир Голан, член партии Демократический Израиль и номер семь в предвыборном списке Авода-Гешер-Мерец-Демократический лагерь прокомментировал отстранение депутата Кнессета Хибы Язбек по решению ЦИК.

Причиной решения ЦИК стала поддержка Хибой террористов в социальных сетях.

Голан опубликовал твит, в котором сообщает: “Я себя чувствую некомфортно с высказываниями Язбек в фейсбук, но дисквалификация законопослушного гражданина - это приз хулителям израильской демократии. Давайте лучше займемся дисквалификацией кучки отмороженных хулиганов которые заняты конфронтацией с полицией и солдатами всю свою жизнь. Потому что в демократии людей отстраняют за их поступки, а не за посты в фейсбук”.


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