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Освобождение Иссахар: Израиль предпринял еще одну попытку | Фото:19.12 22:20   MIGnews.com

Освобождение Иссахар: Израиль предпринял еще одну попытку

Израильские дипломаты передали российским коллегам пакет документов, в которых обоснованы причины для освобождения Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет тюремного заключения.

По данным 13 канала, ожидается, что эти бумаги будут переданы президенту России Владимиру Путину.

Уточняется, что в пакет документов входит письмо с просьбой о помиловании от президента Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

19 декабря в Московском апелляционном суде состоялось слушание по апелляции израильской туристки. Судьи в итоге постановили оставить ранее вынесенный приговор в силе. Нетаниягу пообещал, что просто так этого не оставит.


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