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Страх и ненависть в Британии: 15 млн твитов в день выборов | Фото:20.12 02:40   MIGnews.com

Страх и ненависть в Британии: 15 млн твитов в день выборов

В ходе кампании, предшествовавшей парламентским выборам в Великобритании на прошлой неделе, было опубликовано более 15 миллионов твитов, что на 66% больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году, сообщает Twitte.

Выборы 12 декабря стали особенно ожесточенными, стороны расходились во всем - от Brexit до службы здравоохранения и того, можно ли доверять политическим лидерам. Почти 10 000 твитов были отправлены в течение одной минуты вскоре после публикации опроса о выходе из ЕС.

Twitter запретил политическую рекламу с платформы. Исполнительный директор компании Джек Дорси сказал, что политический диалог не должны "следовать деньгам".

Помимо ненависити и злобы, популярными стали фотографии собак на избирательных участках с 7 утра в день выборов. В последние годы такие посты стали традицией дня выборов, их было опубликовано более 122 000.


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