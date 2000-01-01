19.12 20:53 MIGnews.com

Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля

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По сообщениям информированных сирийских источников, транспорт ливанской армии перевозит вооружения “Хизбаллы” к ливанской границе.Данной операцией руководит бригадный генерал Али Аурека - начальник ливанской военной разведки в Баальбек.Аурека тесно связан с “Хизбаллой и ранее занимался поставками оружия из Сирии для “Хизбаллы” Он организовывал транспортные колонны ливанской армии, на которых оружие перевозилось в Бейрут и в Южный Ливан.