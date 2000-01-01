19.12 21:50 MIGnews.com

НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета

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В ответ на заявления Ханин Зуаби, назвавших палестинских террористов «борцами за свободу», а Закон о высылке семей террористов «военным преступлением, глава парламентской фракции НДИ Роберт Илатов сказал, что она является предателем и ей нечего делать в израильском Кнессете.«Прикрываясь демократией и свободой слова, Зуаби раз за разом атакует Государство Израиль и солдат ЦАХАЛа. Если ей не нравятся законы, которые принимает израильский Кнессет, то пусть она отправляется в парламент Палестинской автономии, где ей самое место», - сказал Роберт Илатов.В свою очередь депутат от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер призвал всех министров и депутатов от правых партий положить конец подстрекательству и изгнать Зуаби из Кнессета.«Мне удалось предотвратить ее избрание в Кнессет следующего созыва. Сейчас самое время изгнать ее из высшего законодательного органа Государства Израиль - еще до завершения этой каденции. Я буду продвигать инициативу по отстранению Ханин Зуаби до тех пор, пока не наберу необходимое количество подписей министров и депутатов», - подчеркнул Одед Форер.Михаил Фейгинпресс-секретарь партии НДИ