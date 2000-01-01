19.12 15:47 MIGnews.com

Иерусалим: Минтранс улучшит работу общественного транспорта

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Минтранс разработал программу по улучшению работы общественного транспорта в Иерусалиме. Программа - часть плана Минтранса по введению конкуренции на всех автобусных маршрутах в Израиле.20 декабря Минтранс опубликует тендеры на работу автобусных маршрутов в Иерусалиме. Речь идет о 810-ти новых автобусах, 200 из которых электробусы. Программа включает в себя перераспределение маршрутов в городе, введение новых автобусных линий, а также дополнительных рейсов, продление часов работы и введение дополнительных маршрутов в офисно-деловые центры и промзоны. Около 80-ти автобусных маршрутов, которые перевезли примерно 60 миллионов пассажиров в год, будут переданы частным компаниям (сегодня массовые пассажирские перевозки в Иерусалиме осуществляет "Эгед").Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что программа направлена на улучшение работы автобусных маршрутов и привлечение новых пользователей общественного транспорта. Кац подчеркнул, что это задача национального значения, учитывая ее влияние на сферу экономики, экологии, на снижение дороговизны жизни.Победители тендеров будут осуществлять около 60% маршрутов общественного транспорта в Иерусалиме, а компания "Эгед" - остальные 40%. На городских линиях (новые транспортные операторы), будут курсировать новые автобусы стандарта Euro 6 (на сегодняшний день самый экологичный стандарт). На части маршрутов на линию выйдут вместительные двухсекционные автобусы.Особое внимание в условиях тендеров уделено качеству поездки, проектированию маршрутов, сокращению времени проезда и интервалов между рейсами, улучшению координации работы разных видов общественного транспорта в столице. На новых маршрутах будет возможна посадка через любую дверь. Кабина водителя будет отделена от пассажирского салона, как в иерусалимском трамвае.Победители тендера должны будут оснастить автобусы беспроводным интернетом и usb-розетками для зарядки мобильных электронных устройств. Внутри автобусов и на остановках будут установлены электронные экраны и табло, информирующие о передвижении автобусов в режиме реального времени. Минтранс также оборудует новые автобусные терминалы и модернизирует остановки.Новая программа разработана с учетом перспективы изменений транспортной карты города и развития жилых районов.Минтранс намерен ввести новые автобусные маршруты, которые улучшат сообщение между городскими районами. Например, планируется ввести транспортную линию, связывающую районы Тальпиёт-Мизрах, Митхам ха-тахана ха-ришона, Катамон, Шаарей-Цедек и Гиват-Шауль; линию Хар ха-Цофим - Рехавья - Гиват-Рам в направлении остановки иерусалимского трамвая на Хар Герцль; линию промзона Гиват-Шауль - Кирьят ха-Мемшала, центр города в направлении Мамилы.Часы работы наиболее востребованных маршрутов будут продлены до 2:30 ночи. Также планируется ввести две транспортные линии, альтернативные иерусалимскому трамваю, будет работать и специальный ночной маршрут (по четвергам, на исходе субботы и во время школьных каникул) в направлении развлекательных центров в Иерусалиме. Задача этих нововведений - улучшить транспортное сообщение жилых районов города с востребованными пунктами назначения.