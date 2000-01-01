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ООН: Иран нарушил еще одно ограничение в ядерной программе | Фото:19.11 17:34   MIGnews.com

ООН: Иран нарушил еще одно ограничение в ядерной программе

Во вторник, 19 ноября, ООН подтвердила, что Иран нарушил еще одно ограничение в ядерном соглашении 2015 года с мировыми державами, накопив больше тяжелой воды. Международное агентство по атомной энергии заявило во вторник, что Иран превзошел отметку в 130 тонн, разрешенных Совместным комплексным планом действий, или JCPOA.

Агентство подтвердило 17 ноября, что запасы Ирана достигли 131,5 метрической тонны. О последнем нарушении сообщалось в понедельник информационным агентством Reuters, которое получило копию недавнего обновления МАГАТЭ для государств-членов.

Тяжелая вода помогает охлаждать реакторы, которые производят плутоний в виде побочного продукта, который может быть использован в ядерном оружии. Иран настаивает на том, что его ядерная программа предназначена для мирных целей.


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