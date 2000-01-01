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Турция пойдет в наступление: Чавушоглу озадачил Россию | Фото:19.11 18:30   MIGnews.com

Турция пойдет в наступление: Чавушоглу озадачил Россию

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с грозами развязать военную операцию на севере Сирии озадачило Россию.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в Москве вызвало удивление словам турецкого главы МИД о том, что РФ не выполняет свои обещания, передает РИА.

"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", – отметил Конашенков.

Он отметил, что Россия "в полном объеме выполнила и продолжает выполнять" положения сочинского меморандума, принятого 22 октября, согласно которому в Сирии действует режим прекращения огня.

Конашенков заявил, что Россия перебрасывает в Сирию дополнительные силы военной полиции, разворачивает полевые госпитали, предоставляет гумпомощь и восстанавливает инфраструктуру.

Таким образом он отреагировал на заявление Чавушоглу, что Анкара возобновит военную кампанию, если США и РФ не выполнят обязательства по отводу курдов из зоны безопасности.


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