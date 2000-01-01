19.10 18:04 MIGnews.com

"Россия использует израильских граждан в своих целях"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Россия продолжит использовать израильских граждан в качестве разменной монеты для достижения своих политических и дипломатических целей, говорит бывший посол Израиля Цви Маген.Наам Иссахар, арестованной в России после обнаружения в её сумке 9,5 грамма марихуаны, грозит 7,5 лет тюрьмы. Израиль пытается договориться о ее освобождении. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин попросили президента Владимира Путина смягчить приговор."Русские пытались и постоянно пытаются арестовать израильских граждан", - сказал Маген в интервью на этой неделе. Маген, который являлся посланником Израиля в России и Украине, сказал, что Израиль ничего не может сделать, кроме того, чтобы просто ждать."Все, что можно сделать, чтобы освободить Иссахар, Израиль уже сделал, - добавил он. - Теперь вопрос в том, чего хочет Россия? Кто начал этот наступательный маневр, это, конечно, Россия. Отношения стран испытывают некоторую напряженность, есть другие случаи, когда Россия использует оскорбления против Израиля".По словам Магена, одним из таких примеров был случай, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил президента Владимира Путина в Сочи в прошлом месяце, и ему "пришлось долго ждать, пока президент Владимир Путин наконец не встретится с ним ... Если мы соединим точки, мы получим картину, что не все так спокойно, как кажется".Наказание Иссахар "это не юридическое решение, это политико-дипломатическое решение, которое было дано суду. Российский суд даже не играет в этом сценарии. Общественность в Израиле в ярости, и россияне знают это и они по сути тыкают нам этим в глаза".Маген подчеркивает, что "Иссахар является заложником, который будет использоваться в качестве разменной монеты на любых будущих торгах", предупреждая, что Израилю следует ожидать большего количества таких провокаций."Стратегия внешней политики России основана на использовании ситуации и создании кризисов", - продолжил он. По словам Магена, "рано или поздно они ее отпустят. Они не будут затягивать ситуацию сверх необходимого минимального времени. Скорее всего, это произойдет в ближайшие дни, недели или даже месяцы".