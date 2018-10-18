Путин: РФ не будет портить отношения с Саудовской Аравией
Президент России Владимир Путин считает, что США "несут определенную ответственность" за исчезновение саудовского журналиста Джамала Хашогги, передает в пятницу, 19 октября РИА Новости.
Российский лидер отметил, что, поскольку Соединенные Штаты являются страной, предоставившей журналисту убежище, они должны были обеспечить его безопасность.
Кроме того, глава РФ подчеркнул, что Москва не будет портить отношения с Эр-Риядом и не станет предпринимать никаких действий до окончания расследования. "Если кто-то понимает, надеюсь, представят доказательства. В зависимости от этого, будем предпринимать решения", - сказал он.
Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамал Хашогги перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он хотел получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции.