FATF требует от Ирана борьбы с финансированием терроризма
Глобальная группа по контролю над вооружениями дала Ирану время до февраля, чтобы разобраться с финансированием терроризма, в случае невыполнения, страна погрязнет в еще более глубокой экономической изоляции.
Целевая группа заявила, что она внесет в черный список Иран, если не будет выполнены 10 обещаний, которые обеспечат соблюдение законов против финансирования террористических групп, пишет YnetNews.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) дала Ирану еще четыре месяца. Если власти Ирана не разберутся, FATF может принять меры, которые еще больше повлияют на вливание иностранных инвестиций в страну.