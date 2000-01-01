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FATF требует от Ирана борьбы с финансированием терроризма 19.10 20:22   MIGnews.com

FATF требует от Ирана борьбы с финансированием терроризма

Глобальная группа по контролю над вооружениями дала Ирану время до февраля, чтобы разобраться с финансированием терроризма, в случае невыполнения, страна погрязнет в еще более глубокой экономической изоляции.

Целевая группа заявила, что она внесет в черный список Иран, если не будет выполнены 10 обещаний, которые обеспечат соблюдение законов против финансирования террористических групп, пишет YnetNews.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) дала Ирану еще четыре месяца. Если власти Ирана не разберутся, FATF может принять меры, которые еще больше повлияют на вливание иностранных инвестиций в страну.


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