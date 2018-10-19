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Американские евреи поддерживают Израиль 19.10 19:56   MIGnews.com

Американские евреи поддерживают Израиль

Опрос, проведенный группой еврейских демократов из Jewish Electorate Institute, демонстрирует то, что еврейские избиратели больше поддерживают демократов 74%, чем республиканцев 26%. Только 25% одобряют работу Трампа, а 75% не одобряют.

Еврейское неодобрение Трампа связано с его кампанией в 2016 году.

Большинство американских евреев не воспринимают критику политики израильского правительства как несовместимую с поддержкой Израиля: 32% поддерживают Израиль и политику своего правительства; 35%поддерживают Израиль и критикуют некоторых политиков; и 24%поддерживают Израиль и критикуют многие политиков из правительства.

Большинство респондентов считают, что они поддерживают Америку, а также критикуют ее правительство, пишет JTA.

Данная статья впервые появилась в The Tell, где освещаются все важные еврейские новости из Вашингтона.


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