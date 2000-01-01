Австралия боится последствий переноса посольства в Иерусалим
Австралийская разведка предупреждает о том, что недавнее предложение премьер-министра Зеленого континента Скотта Моррисона о переводе посольства Канберры из Тель-Авива в Иерусалим может "спровоцировать протесты, беспорядки и, возможно, некоторое насилие в Газе и Самарии".
В секретном документе, распространенном в понедельник, за день до того, как Моррисон заявил о перемещении дипмиссии, Австралийская разведка отметила, что такой сдвиг в политике на Ближнем Востоке "привлечет международное внимание".
Напомним, ранее глава австралийского правительства пообещал израильским коллегам рассмотреть такие важные вопросы, как признание столичного статуса Иерусалима и перемещение дипломатического представительства Австралии в израильскую столицу.
Стоит отметить, что на протяжении многих лет позиция Австралии по этим вопросам оставалась неизменной.